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من اجل عالم منصف ..معرض فني بمناسبة اليوم العالمي للسلام

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من اجل عالم منصف ..معرض فني بمناسبة اليوم العالمي للسلام من اجل عالم منصف ..معرض فني بمناسبة اليوم العالمي للسلام

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تطلق جمعية الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى، في الساعة 2 من ظهر بعد غد الاثنين وعلى مدى اسبوع، فعاليات المعرض الفنى «من اجل عالم منصف ومستدام في اليوم الدولى للسلام»، متخذاً من السلام مفهوماً يعبر من خلاله عن الإبداع الفني الإنساني، والذى يأتى مواكبا لليوم الدولى للسلام الذي يوافق 21 من سبتمبر من كل عام.

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس جمعية مصر الجديدة ان المعرض تنفذه مكتبة مصر الجديدة احدى المنصات الثقافية بالجمعية، بمشاركة 15 فنانا من الفئات العمرية المختلفة رواد المكتبة، يعرضون 30 لوحة فنية نتاج ورش الرسم التي تشهدها المكتبة على مدار العام تحت اشراف الفنان التشكيلى احمد بيرو، مشيرا إلى ان اللوحات متنوعة كاللوحات التجريدية منها والتعبيرية المنفذة على كانفس قماش بألوان الأكريليك والألوان الزيتية، بالإضافة إلى لوحات الكولاج وغيرها من اللوحات المنفذة بواسطة مواد مختلفة.

من جانبها قالت سهام الجوهرى، نائب رئيس الجمعية ان الأعمال الفنية المشاركة، يعبر خلالها كل فنان برؤيته عن السلام من خلال احتواء الأعمال على مفاهيم جذرية وعميقة، فالبعض تطرق لموضوع السلام بوجه عام بصورة تحمل الأمل والعدالة الإنسانية، كما تمثل السلام في تجسيد السلام الداخلي والذي يحمل مشاعر إنسانية داخلية متضمنة العديد من المبادئ الإنسانية من احترام الخصوصية الفردية والحرية والتماسك والتسامح مع الذات.

كما اكدت ايمان مهدى، مدير مكتبة مصر الجديدة على أن المعرض يضم لوحات تعكس رموز السلام المختلفة بأسلوب الجرافيتى حيت رسمت حمامة السلام وغصن الزيتون ورموز السلام المختلفة من جميع الحضارات لتعبر عن السلام في توعية ثقافية فنية للجميع لاحترام السلام وحقوق الآخر، كما عبرت الوحات عن الوحدة الوطنية وهى من أهم عناصر تحقيق السلام، فالمعرض دعوة لنبذ العنف ونشر المحبة والحث على الأمن والسلام بين الشعوب بعضها ببعض

واشارت مهدى، إلى انه وعلى هامش المعرض سوف تقام عدد من ورش العمل تتناول في موضوعاتها تيمه اليوم العالمي للسلام، تحت اشراف الفنان احمد بيرو وبمشاركة رواد المعرض وتنفذ بمختلف الخامات والالوان والتى تعبر في مضموتها عن السلام واهميته للمجتمعات وكيفية العمل على تحقيقه .

المصرى اليوم

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