أخبار عاجلة

ابراج بتحب الشغل وابراج بطة بلدي ???????? اعرف برجك بيحب الشغل ولا بيريح دماغه ???????????? -
رسمياً .. الزمالك يجدد عقد كارتيرون لثلاثة مواسم -
إزالة 122 حالة تعدي ضمن الموجة الـ18 في الشرقية -
ياسمين عبدالعزيز تنشر أول صورة لها بعد التعافي: «الحمد لله الذي شفانا وعفانا» -
8 وفيات و913 إصابة كورونا جديدة في الأردن -
ميسي يواصل الغياب عن مباريات باريس سان جيرمان -
احتفالاً باليوم الوطني.. ألعاب نارية تزين السماء وعروض عسكرية وبرامج متنوعة -
٨٥١ وظيفة أكاديمية وتعليمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل -
قذائف للفرح وأخرى للحماية.. شاهد كيف احتفت المناطق الحدودية باليوم الوطني -
فيديو للحظة اختطاف طفل في الهرم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تداول 105 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

Print
تداول 105 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر تداول 105 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر نشاط في حركة تداول البضائع والشاحنات بموانيها وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (12) سفينة وتم تداول (105000) طن بضائع و(422) شاحنة وشملت حركة الواردات (96000) طن بضائع و(154) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (9000) طن بضائع و(268) شاحنة .

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل والحرية 2 بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة ESNA وعلى متنها 63 ألف طن قمح روماني وقامت الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخول السفينة وتفريغها.

كما استقبل الميناء السفينة LOCH MELFORT وعلى متنها 32 ألف طن ألومنيوم قادمة من أستراليا والسفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتان أمل وV.UNO، فيما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين عمان وسينا، وغادرت ميناء بورتوفيق السفينة تراست وعلى متنها 6 آلاف طن دقيق وسكر متجهة لليمن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رسمياً .. الزمالك يجدد عقد كارتيرون لثلاثة مواسم

رسمياً .. الزمالك يجدد عقد كارتيرون لثلاثة مواسم

إزالة 122 حالة تعدي ضمن الموجة الـ18 في الشرقية

إزالة 122 حالة تعدي ضمن الموجة الـ18 في الشرقية

ياسمين عبدالعزيز تنشر أول صورة لها بعد التعافي: «الحمد لله الذي شفانا وعفانا»

ياسمين عبدالعزيز تنشر أول صورة لها بعد التعافي: «الحمد لله الذي شفانا وعفانا»

لجنة اختيار الأفلام بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تبدأ عملها لاختيار أفلام الدورة الـ11

لجنة اختيار الأفلام بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تبدأ عملها لاختيار أفلام الدورة الـ11