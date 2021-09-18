تداول 105 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر نشاط في حركة تداول البضائع والشاحنات بموانيها وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (12) سفينة وتم تداول (105000) طن بضائع و(422) شاحنة وشملت حركة الواردات (96000) طن بضائع و(154) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (9000) طن بضائع و(268) شاحنة .

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل والحرية 2 بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة ESNA وعلى متنها 63 ألف طن قمح روماني وقامت الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخول السفينة وتفريغها.

كما استقبل الميناء السفينة LOCH MELFORT وعلى متنها 32 ألف طن ألومنيوم قادمة من أستراليا والسفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتان أمل وV.UNO، فيما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين عمان وسينا، وغادرت ميناء بورتوفيق السفينة تراست وعلى متنها 6 آلاف طن دقيق وسكر متجهة لليمن.