حركة «طالبان»: التشكيل النهائي للحكومة يحتاج إلى عدة أيام أو أشهر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المتحدث باسم حركة «طالبان» الأفغانية، سهيل شاهين، إن التشكيل النهائي لحكومة طالبان يحتاج إلى عدة أيام أو شهور، جاء ذلك خلال لقاء مع قناة NHK اليابانية.

وأضاف أنه قد جرى التخطيط لحفل تنصيب الحكومة الجديدة، ولكن تم إلغاؤه بعد ذلك، حيث كانت هناك آراء بضرورة تعيين جميع الوزراء، وقررنا تأجيل الحفل.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ الدول التي أرسلت إليها الدعوات بإلغاء الحفل، مؤكدا أن «طالبان» مستعدة لخلق مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.

وسيطرت حركة طالبان على الحكم في البلاد في 15 أغسس الماضي بعد هروب الرئيس أشرف غني.