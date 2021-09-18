أخبار عاجلة

ابراج بتحب الشغل وابراج بطة بلدي ???????? اعرف برجك بيحب الشغل ولا بيريح دماغه ???????????? -
رسمياً .. الزمالك يجدد عقد كارتيرون لثلاثة مواسم -
إزالة 122 حالة تعدي ضمن الموجة الـ18 في الشرقية -
ياسمين عبدالعزيز تنشر أول صورة لها بعد التعافي: «الحمد لله الذي شفانا وعفانا» -
8 وفيات و913 إصابة كورونا جديدة في الأردن -
ميسي يواصل الغياب عن مباريات باريس سان جيرمان -
احتفالاً باليوم الوطني.. ألعاب نارية تزين السماء وعروض عسكرية وبرامج متنوعة -
٨٥١ وظيفة أكاديمية وتعليمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل -
قذائف للفرح وأخرى للحماية.. شاهد كيف احتفت المناطق الحدودية باليوم الوطني -
فيديو للحظة اختطاف طفل في الهرم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

معرض للتصميمات المسرحية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

Print
معرض للتصميمات المسرحية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي معرض للتصميمات المسرحية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

لاقتراحات اماكن الخروج

ينظم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال دورته الـ 28 برئاسة الدكتور جمال ياقوت معرضا دوليا للتصميمات المسرحية الطليعية غير التقليدية من (ديكور – أزياء – إضاءة – سينوغرافيا – فراغ.. إلخ) وذلك في الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر المقبل.

وأوضح مصمم الديكور حازم شبل عضو مجلس إدارة المهرجان والمشرف على المعرض أن الأولوية ستكون للتصميمات التي تستخدم أفكاراً وتشكيلات وخامات وعلاقات تشكيلية درامية جمالية مبتكرة، بالإضافة لتصميمات العروض التي تقدم في أماكن تم تطويعها للعرض المسرحي بعلاقات مبتكرة- بين منطقة العرض والجمهور – مختلفة عن الشكل التقليدي لمسرح البروسينيوم.

وأضاف: التصميمات المقدمة ستكون لعروض مسرحية تم تنفيذها وعرضها جماهيرياً بالفعل وغير محددة بسنة أنتاج معينة، وآخر موعد لتلقي الطلب الكامل للمشاركة (ببيانات كاملة وصور عالية الجودة للتصميم وصور من العرض نفسه تظهر المسرح كله- منطقة العرض- بشكل يوضح التصميم المنفذ وعلاقته بعناصر العرض الأخرى هو 31أكتوبر 2021، وسوف يعلن المختارين للعرض (من قبل لجنة اختيار) في الأسبوع الأول والثاني من نوفمبر 2021.

المعرض سوف يتحمل طباعة صور التصميمات المقبولة للعرض وتجهيزات المعرض مع توفير شاشات تلفزيونية لعرض صور التصميمات ومقاطع الفيديو المرسلة من العروض المشاركة وكتيب المعرض سوف يضم صور وبيانات كل التصميمات المعروضة باللغة العربية والإنجليزية.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مهرجان تنافسي تنظمه وزارة الثقافة بجمهورية العربية سنوياً، وهو بمثابة فرصة للتواصل والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال الأشكال المختلفة للمسرح وفنون الأداء، ويهدف إلى تقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحي الدولي للجماهير المصرية والعربية، في حين يخدم أيضا كبانوراما للإنتاج المسرحي المحلي والإقليمي لصالح المتخصصين والمهرجانات والمهتمين من جميع أنحاء العالم.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شلالات وادي الريان منطقة السحر والجمال بالفيوم.. الشلالات الوحيدة الطبيعية بمصر وارتفاعها 20 متر

شلالات وادي الريان منطقة السحر والجمال بالفيوم.. الشلالات الوحيدة الطبيعية بمصر وارتفاعها 20 متر

«الريف المصري»: بدء تركيب أول برج اتصالات داخل أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة المغرة

«الريف المصري»: بدء تركيب أول برج اتصالات داخل أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة المغرة

ارتفع 5 جنيهات بعد الانخفاض الكبير .. سعر الذهب في مصر وعالميا ظهر الجمعة 24 سبتمبر 2021

ارتفع 5 جنيهات بعد الانخفاض الكبير .. سعر الذهب في مصر وعالميا ظهر الجمعة 24 سبتمبر 2021

الخطيب يجتمع مع مجلسه بعد مباراة إنبي في كأس مصر لحسم أمر فريق الكرة

الخطيب يجتمع مع مجلسه بعد مباراة إنبي في كأس مصر لحسم أمر فريق الكرة