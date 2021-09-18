محافظ المنوفية يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري القاصد بشبين الكوم

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تابع ظهر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة واصلاحات كوبري القاصد بنطاق حي غرب بمدينة شبين الكوم، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وتسريع معدلات الأداء للارتقاء بمستوى الخدمات، يأتي هذا في إطار جولاته اليومية والميدانية لمتابعة كافة مشروعات البنية التحتية، رافقه خلالها اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة، ورئيس حي غرب شبين الكوم .

حيث اشار مسئولي الشركة المنفذة تحت إشراف وزراة الري أنه جاري حالياً تغيير الأجزاء المتهالكة من الكوبري وتركيب بلاطات خرسانية لتتحمل عبور السيارات الثقيلة، كما سيتم اقامة حاجز معدني يمنع مرور السيارات التي تزيد حملتها عن 30 طن مما يساعد على استمرار عمله بكفاءة لمدة اطول.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على ضرورة توحيد الجهود وتكثيف الأعمال وتسريع الأداء للانتهاء من كافة الأعمال نهاية الأسبوع الجاري، موجهاً بإزالة كافة المعوقات والتنسيق الكامل مع إدارة المرور بشأن عبور السيارات ولإحداث سيولة مرورية باعتباره مدخل حيوي وهام لمدينة شبين الكوم .

وعقب تفقده لكوبري القاصد بشبين الكوم سيقوم محافظ المنوفية بجولة ميدانية موسعة لمركز ومدينة الشهداء يتفقد خلالها إنشاء سوق حضاري وحديقة الطفل بمدينة الشهداء والأعمال الإنشائية بالمجمع التنموي والزراعي بساحل الجوابر، بالاضافة إلى الإعمال الإنشائية لجناح بمدرسة الشهيد شوقي الفقي ( إحلال جزئي ) والمجمع التنموي بدراجيل، وكذا تبطين ترعة دناصور وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري بقري المركز .