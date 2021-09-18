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أعلن البنتاجون أن روسيا تمتلك قوات مسلحة قوية للغاية، وتمكنت البلاد من تطوير قدراتها العسكرية خلال السنوات الـ20 الماضية.

وقال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال جون هايتن، خلال مشاركته في فعالية للمجلس الأطلسي: «لدى روسيا قوات مسلحة قوية للغاية. يجب الفهم كيف تمكنوا من تطوير قواتهم المسلحة خلال تلك الفترة.

وأضاف لم تحدث في لحظة واحدة، واعتبر هايتن أن السلطات الروسية ركزت على تطوير القدرات العسكرية للبلاد بسبب الولايات المتحدة والناتو.

واشار المسؤول الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تواجه لأول مرة في التاريخ قوتين نوويتين اثنتين، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل «تحديا هائلا».