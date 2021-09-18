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"العدل" تتيح الخدمات القضائية الإلكترونية لحاملي هوية "زائر"

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"العدل" تتيح الخدمات القضائية الإلكترونية لحاملي هوية "زائر" "العدل" تتيح الخدمات القضائية الإلكترونية لحاملي هوية "زائر"
بعد التعاون مع مركز المعلومات وفي إطار جهود توفير الخدمات

وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإتاحة الخدمات القضائية الإلكترونية، لحاملي هوية زائر؛ لتمكينهم من الاستفادة من جميع خدمات القضاء المتاحة من خلال بوابة "ناجز" najiz.sa.

ويأتي هذا التوجيه بعد التعاون مع مركز المعلومات الوطني، وفي إطار جهود الوزارة لتوفير خدماتها لجميع المستفيدين بسهولة ويسر، وتمكين الجميع من حق الوصول للقضاء بشكل إلكتروني بالكامل دون الحاجة لمراجعة المقرات العدلية.

واشترطت الوزارة أن تكون الهوية سارية المفعول، موضحةً بعض تلك الخدمات المقدمة مثل تقديم صحيفة دعوى إلكترونية، بالإضافة إلى استعراض القضايا والجلسات والأحكام الخاصة بها، وتقديم الطلبات على القضية والعديد من الخدمات الأخرى.

يُذكر أن بوابة "ناجز" تتضمن أكثر من 120 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين إجراؤها وفق خطوات يسيرة؛ مما يختصر الجهد والوقت على المستفيدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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