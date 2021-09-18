صافرة السويسري "ساندرو" تضبط مواجهة النصر والاتحاد.. والقطري "فلاحي" يحكم لقاء الهلال والاتفاق

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كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم "السبت" حكام مباريات اليوم من منافسات الجولة الخامسة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلتقي نادي الهلال نظيره الاتفاق عند 6:30 مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد، قبل أن يلتقي الحزم نظيره أبها عند 6:45 مساءً على ملعب نادي الحزم، قبل أن يُختتم اليوم بمواجهة النصر لنظيره الاتحاد عند 8:30 مساءً على ملعب مرسول بارك.

وتقرر أن يقود مباراة النصر والاتحاد الحكم السويسري "ساندرو سشارير"، فيما يقود مباراة الهلال والاتفاق الحكم القطري سلمان فلاحي.