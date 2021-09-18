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stcplay تطلق أضخم مسابقة مليونية للألعاب الإلكترونية

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stcplay تطلق أضخم مسابقة مليونية للألعاب الإلكترونية stcplay تطلق أضخم مسابقة مليونية للألعاب الإلكترونية
تقام لأول مرة في المملكة.. والتسجيل متاح مجانًا وبلا شروط

stcplay تطلق أضخم مسابقة مليونية للألعاب الإلكترونية

أطلقت منصة الألعاب الإلكترونية الرائدة stcplay أضخمَ مسابقة مليونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ في إطار العمل على تحفيز اللاعبين في المملكة الذين تنمو أعدادهم بشكل ملفت وملحوظ؛ بهدف تهيئة سبل التواصل والتنافس مع غيرهم من اللاعبين الآخرين؛ فضلًا عن الميزات المبتكرة للمهتمين بقطاع الألعاب الإلكترونية من مختلف المستويات.

وقد أتاحت منصة stcplay التسجيل في المسابقة من خلال موقعها الإلكتروني: stcplay.gg ومن خلال تطبيقها للأجهزة الذكية لنظامي iOS وأندرويد للدخول في السحب، بصورة مجانية وبلا شروط، على الجوائز التي يبلغ مجموعها مليون ريال، وستكون موزعة على الفائزين في السحب العشوائي وبشكل تصاعدي.

وكشفت تقارير إحصائية -مؤخرًا- عن نمو كبير يشهده قطاع الألعاب الإلكترونية، حتى بات ًا تقنيًّا مستقلًا بذاته، وتوقعت أن تبلغ قيمته خلال العام الجاري 2021م نحو 6.3 مليارات دولار في منطقة الشرق الأوسط منها 820 مليون دولار في دول مجلس التعاون الخليجي.

وانطلقت منصة stcplay من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية؛ لتتيح للاعبين فرصة التنافس في بطولات الرياضات والألعاب الإلكترونية، وتصفح المحتوى المرتبط بالألعاب والتواصل مع لاعبين آخرين، بالإضافة إلى الميزات المبتكرة.

وتتيح stcplay للاعبين المشاركة في البطولات التي تقيمها المنصة، وفرص ربح جوائز نقدية، والمنافسة للوصول إلى قائمة اللاعبين المتصدرين (leaderboard) لعرض ترتيب اللاعبين في مختلف الألعاب، إضافة إلى مكتبة واسعة من محتوى الألعاب التي تحتوي على مقالات وآخر الأخبار والتحديثات وأبرز البطولات؛ فيما سيحصل اللاعبون على توصيات مخصصة للمقالات والبطولات بناءً على تفضيلاتهم.

وعززت stc دعمها لقطاع الألعاب الإلكترونية، عبر إتاحتها لعدد من الخدمات المضافة من خلال باقات الإنترنت المنزلية والجوال؛ بتوفيرها لـgame master"" وهو عبارة عن 100 ميجا؛ خاصة داخل باقة الفايبر للعميل، وتمكنه من استخدام السرعة الإضافية الخاصة له وحده، وكذلك "ليفل أب" وهي بيانات إضافية مخصصة للجيمرز المشتركين في باقات بيانات محدودة، ويمكن الاشتراك فيها شهريًّا أو بالشراء لمرة واحدة.

وتنطلق استراتيجية منصة stcplay من رؤيتها نحو قيادة مجتمع اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تقديم الخدمات المبتكرة لتلبية احتياجات اللاعبين بشكل أفضل وإتاحة الفرص بين المتنافسين للمشاركة في البطولات.

وكانت stc قد حققت -في وقت سابق- جائزة المشغل البلاتيني لأفضل مقدمي الخدمات أداءً فيما يخص الألعاب الإلكترونية في المملكة خلال النصف الأول من عام 2021م؛ وفق مؤشرات تقرير Game Mode الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وجاء فوز stc بالجائزة عقب تمكنها من تحقيق أعلى معدل نقطي في قياس مجموعة من المعايير؛ أبرزها استضافة الألعاب الإلكترونية محليًّا، وتقليل زمن الوصول لأبرز الألعاب الإلكترونية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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