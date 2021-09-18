رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2021.. وموعد التنسيق والتظلمات

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يبحث طلاب الدور الثاني من الثانوي العامة عن موعد التنسيق الخاص بهم ضمن المرحلة الثالثة، وكذلك موعد إعلان نتيجة الدور الثاني 2021، وأيضًا رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2021، وموعد بدء تنسيق الدور الثاني ضمن تنسيق المرحلة الثالثة.

أكد مصدر فى وزارة التربية والتعليم تواصل أعمال التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة، بدون تدخل بشري فى أعمال التصحيح والكنترول.

وأشار المصدر إلي أن نتيجة الدور الثاني من الثانوية العامة 2021 سيتم إعلانها يوم الإثنين 20-9-2021.

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2021 علمي وأدبي

يستطيع طلاب الثانوية العامة معرفة نتيجة امتحانات الدور الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم، أو من خلال الدخول مباشرة على رابط نتيجة الدور الثاني 2021.

موعد وشروط تظلمات الدور الثاني 2021

يتم فى اليوم التالي لإعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة فتح باب التقدم الإلكتروني للتظلمات من نتيجة الدور الثاني، وذلك عقب اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم النتيجة.

ويجب على الطالب الراغب فى التظلم من نتيجة الدور الثاني الدخول على الموقع المخصص للتظلمات وادخال الرقم القومي والبريد الموجد وكلمة مرور البريد، واختيار المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من نتجيتها.

وقدمت وزارة التربية والتعليم خدمة التظلم من نتيجة الثانوية العامة للناجحين فى الدور الأول نظير دفع مبلغ 300 جنيه لكل مادة يرغب فى مراجعاها.

رابط موقع التظلمات من نتيجة الثانوية العامة.

يمكن الدخول على رابط التظلمات عبر الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، أو عبر الدخول مباشرة هنا عبر رابط التظلمات من نتيجة الدور الثاني.

موعد تنسيق الدور الثاني

قال السيد عطا، مسؤول مكتب التنسيق فى وزارة التعليم العالي، إنه لن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة إلا بعد تسجيل الطلاب الناجحين فى الدور الثاني من الثانوية العامة.

ويقوم طلاب المرحلة الثالثة الناجحين فى الدور الأول بتسجيل رغباتهم اعتبارًا من السبت 19-9-2021، وحتى الإثنين 20-9-2021.

ويتم تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني ضمن المرحلة الثالثة فور وصول النتيجة إلي وزارة التعليم العالي.

رابط موقع التنسيق لطلاب المرحلة الثالثة والدور الثاني

يمكن تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني مباشرة عبر موقع بوابة الحكومة المصرية أو مباشر عبر رابط تنسيق الدور الثاني والمرحلة الثالثة.