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طائرة بالزمالك يفوز علي الطيران ويلاقي المقاولون الاثنين

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طائرة بالزمالك يفوز علي الطيران ويلاقي المقاولون الاثنين طائرة بالزمالك يفوز علي الطيران ويلاقي المقاولون الاثنين

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فاز فريق الكرة الطائرة بنادي تحت 16 عاما للبنات على نظيره الطيران بنتيجة 0/3 في إطار المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين بالملاعب المفتوحة بالنادي، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وكان الفريق قد فاز على جزيرة الورد 1/3 في ودية الأمس التي جمعت بينهما في الملاعب المفتوحة بالنادي.

من جانبه، قرر عبدالرحمن فتحي المدير الفني للفريق منح لاعباته راحة سلبية لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية الأحد المقبل بالملاعب المفتوحة بالنادي استعدادا لخوض المباريات المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه ناشئات الطائرة نظيره المقاولون العرب الاثنين المقبل في تمام السابعة مساء بملعب المنافس

المصرى اليوم

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