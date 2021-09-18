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رئيس الوزراء الباكستاني : حركة «طالبان» قد تغيرت ويدعوها إلى توحد كافة الأطراف

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رئيس الوزراء الباكستاني : حركة «طالبان» قد تغيرت ويدعوها إلى توحد كافة الأطراف رئيس الوزراء الباكستاني : حركة «طالبان» قد تغيرت ويدعوها إلى توحد كافة الأطراف

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قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إنه يتوقع أن حركة «طالبان» الأفغانية قد تغيرت استنادا إلى التصريحات الصادرة عنها، جاء ذلك في تصريحات لـ اليوم.

وأوضح خان أن الأفغانية السابقة اتهمت باكستان بدعم الحركة «للتستر على فسادها»، مضيفا أن «ادعاءها لا أساس له».

وأشار إلى أن الحكومة الأفغانية يجب أن تكون شاملة وتوحد جميع الأطياف في البلاد، مضيفا أنه ليس متأكدا إن كان لدى واشنطن سياسة متسقة بشأن أفغانستان.

وذكر رئيس وزراء باكستان في حال عدم استقرار أفغانستان «فإن تبعات ذلك وخيمة ومنها مشكلة اللاجئين والإرهاب.

المصرى اليوم

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