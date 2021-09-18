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أعلنت المؤسسات الكروية البرتغالية الكبرى، على رأسها اتحاد كرة القدم ورابطة أندية الدوري ونقابة اللاعبين واتحادا المدربين والحكام، رفضها المشترك لنوايا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإقامة منافسات كأس العالم كل عامين.

وأصدرت المؤسسات الكروية المذكورة بيانا مشتركا، أمس الجمعة، كشفت فيه عن بعض أسباب رفض نية الاتحاد الدولي بإقامة المونديال كل عامين، من بينها ازدحام جدول المباريات والتأثير على الصحة النفسية للرياضيين وزيادة مخاطر تعرض اللاعبين لإصابات وتشبع السوق بحقوق البث التليفزيوني.



وبهذا ترى أنه يجب استمرار إقامة منافسات كأس العالم كل 4 سنوات، كما جرت العادة حتى الآن.

وأفادت المؤسسات المذكورة في بيانها أن إقامة كأس العالم كل عامين سيؤثر بدوره على نسبة مشاهدات المنافسات الدولية التي تخوضها المنتخبات تحت 21 أو 20 سنة.