وزيرة البيئة: ضرورة العمل الجماعي والتضامن والتنسيق بين الدول الأفريقية لدعم آليات تنفيذ الأجندة الخضراء

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن هناك عدة تحديات فيما يخص قضايا التنوع البيولوجي، وهو تطوير إطار عمل التنوع البيولوجى لما بعد عام ٢٠٢٠، مؤكدة أن تنفيذ هذا الإطار سيساهم في تقليل الفقد في التنوع البيولوجي بشكل كبير، كما يعد أمر هام جدا لقارتنا الأفريقية، مثمنة الجهد المبذول من جانب مجموعة المفاوضين الافارقة ومجموعات العمل خلال الثلاث اجتماعات الماضية بشأن العمل على تنفيذ تلك الإطار.

وأكدت فؤاد على استكمال ما بدأناه في شرم الشيخ عام ٢٠١٨ بشأن تحقيق الربط والتناغم ببن الثلاث مبادرات العالمية للتصدي لتغير المناخ وفقد التنوع البيولوحي والتصحر.

وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة العمل الجماعي والتضامن والتنسيق بين الدول الافريقية لدعم آليات تنفيذ الاجندة الخضراء، مشيرة إلى أن مصر اتخذت العديد من الخطوات لإعداد إطار عمل لاستراتيجية التعافي الاخضر، وقد تم اتخاذ إجراءات قوية في هذا الصدد منها اصدار السندات الخضراء، والتى تعد الأولى من نوعها في الدول الافريقية وفي الشرق الأوسط وكخطوة من الحكومة المصرية لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والنقل المستدام وإدارة المخلفات.

وأوضحت فؤاد أن هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة المصرية بموضوعات إدارة المخلفات بكافة أنواعها، فقد تم اصدار قانون قومي للمخلفات، وتم وضع استراتيجية لتقليل استخدام البلاستيك احادي الاستخدام بالتعاون مع الوزارات المعنية وغيرها من الأنشطة التي اتخذت في هذا المجال. واختتمت كلمتها بضرورة اتخاذ خطوات سريعة لإعادة البناء الأفضل، والتعافى الأخضر وضرورة مواجهة آثار تغير المناخ.

جاء ذلك بكلمة وزيرة البيئة خلال مشاركتها بمؤتمر وزارء البيئة الأفارقة«AMCEN»فى دورتة الثامنة عشر .