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عصام السيد يقدم ورشة للإخراج خلال فعاليات المهرجان القومي للمسرح

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عصام السيد يقدم ورشة للإخراج خلال فعاليات المهرجان القومي للمسرح عصام السيد يقدم ورشة للإخراج خلال فعاليات المهرجان القومي للمسرح

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في إطار حرص المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة برئاسة الفنان القدير يوسف اسماعيل على إثراء فعاليات المهرجان بمجموعة كبيرة من الورش والندوات بجانب العروض المسرحية اليومية، يقدم المخرج الكبير عصام السيد ورشة في الإخراج المسرحي.

ومن المقرر خلال الورشة التعريف بأهم أساسيات ومبادئ الإخراج المسرحي مع استعراض نماذج حية من أهم أعمال المسرح المصري وتحليلها من وجهة نظر إخراجية، وتستمر الورشة بالتوازي مع فعاليات الدورة الرابعة عشر للمهرجان لمدة أربعة أيام بدءا من يوم 29 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل في تمام الثالثة ظهرًا وتستمر حتى الخامسة مساءً يوميًا.

المخرج الكبير عصام السيد هو واحد من أهم مخرجي المسرح المصري الذي عمل منذ الثمانينات وأخرج للقطاع العام متمثلا في مسرح الدولة، وقدم تجارب كثيرة في مسرح القطاع الخاص، وتصل حصيلة أعماله المسرحية لخمسين عملا وأكثر، وأغلبها أعمالا حافلة بالنجاح، منها: الحادثة، البعبع، كنت فين يا على، أهلًا يا بكوات، أهلًا يا دكتور، في بيتنا شبح، وداعا يا بكوات، زكي في الوزارة، منمنمات تاريخية، الأرنب الأسود، عبده يتحدي رامبو، روحية اتخطفت، وكانت آخر أعماله مسرحية «اضحك لما تموت» للنجم الكبير نبيل الحلفاوي، والنجم الراحل محمود الجندي على خشبة المسرح القومي.

وتنطلق فعاليات الدورة الرابعة عشرة، من المهرجان القومي للمسرح المصري، خلال الفترة بين 29 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2021، برئاسة الفنان القدير يوسف اسماعيل وتقام الدورة تحت شعار «دورة الكاتب المسرحي المصري» برعاية وزارة الثقافة المصرية والدكتورة الفنانة ايناس عبدالدايم.

المصرى اليوم

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