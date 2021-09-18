«هعتزل التمثيل»..محمد هنيدي يفاجئ جمهوره بهذا القرار

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شارك الفنان محمد هنيدي جمهوره، بتغريدات ساخرة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أعلن فيه اعتزاله التمثيل واتجاهه للغناء الشعبي مطالبا جمهوره بعدم السخرية من قراراته .

إذ كتب :«قررت النهاردة الصبح قرار مهم، قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب أفراح شعبي».

وأضاف هنيدي في تغريدات أخرى: «أي حد عنده فرح قريب هنزل إيميل لتلقي حجوزات الأفراح بدءًا من نهاية شهر أيلول، وأرجو عدم السخرية من قراراتي الصباحية».

وطرح مؤخرًا الفنان الكوميدي محمد هنيدي، فيلم« الإنس والنمس»، الذي تدور أحداثه في إطار الرعب الإثارة والتشويق ولكن بشكل كوميدي، حيث حقق نجاحًا كبيرًا فور طرحه في دور العرض السينمائي، مما جعله يتصدر شباك التذاكر، وينافس بقوة بين الأعمال التي تعرض الآن ، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن منهم، الفنانة صابرين، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف الدسوقي، محمد محمود.