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8 وفيات و913 إصابة كورونا جديدة في الأردن
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:54 مساءً
ميسي يواصل الغياب عن مباريات باريس سان جيرمان
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:52 مساءً
احتفالاً باليوم الوطني.. ألعاب نارية تزين السماء وعروض عسكرية وبرامج متنوعة
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:52 مساءً
٨٥١ وظيفة أكاديمية وتعليمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:52 مساءً
قذائف للفرح وأخرى للحماية.. شاهد كيف احتفت المناطق الحدودية باليوم الوطني
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:52 مساءً
فيديو للحظة اختطاف طفل في الهرم
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:47 مساءً
لجنة اختيار الأفلام بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تبدأ عملها لاختيار أفلام الدورة الـ11
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:46 مساءً
أحمد زادة يجتمع بأعضاء الزمالك ويعد بحل أزمة الألعاب الجماعية
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:46 مساءً
أبرزها تشلسي ضد مانشستر سيتي .. مواعيد مباريات الغد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:46 مساءً
الملك : أهمية بناء استجابة دولية لمواجهة الأوبئة
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:40 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
واشنطن تعترف بقتل مدنيين بغارة في كابل
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 18 سبتمبر 2021 01:32 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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