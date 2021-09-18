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مواعيد عرض حكاية «واحد في الميه» على cbc

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مواعيد عرض حكاية «واحد في الميه» على cbc مواعيد عرض حكاية «واحد في الميه» على cbc

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يبدأ اليوم، السبت، عرض حكاية «واحد في الميه»، ضمن أحداث مسلسل «زي القمر»، عبر قناة cbc، في تمام الساعة الثامنة مساء.

حكاية «واحد في الميه» تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق، وتقوم ببطولتها الفنانة صابرين، التي تجسد دور امرأة كفيفة ضمن أحداث العمل.

تعرض الحكاية في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة cbc، على أن تعاد في تمام الساعة 12:30 صباحا، و12 مساء. بينما تعرض على قناة cbc drama في تمام الساعة 11 مساء.

كما تعرض نسخة من الحلقات الخمس للحكاية مصحوبة بتعليق صوتي على المشاهد الصامتة، حتى يتسنى لغير المبصرين أو شديدي ضعف البصر متابعتها، وذلك عبر قناة cbc drama في تمام الساعة ٤ عصرا، وكذلك عبر منصة WATCH iT.

المصرى اليوم

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