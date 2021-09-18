ضبط مصنع مخالف لتصنيع وتعبئة الأدوية والمكملات الغذائية بالشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت أجهزة الأمن، اليوم السبت، مصنعًا غير مرخص بالشرقية لتصنيع وتعبئة الأدوية والمكملات الغذائية، وألقت القبض على المدير المسؤول عن إدارته.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الشرقية، قيام أحد الأشخاص، بإدارة مصنع دون ترخيص بدائرة مركز شرطة بلبيس، لتصنيع وتعبئة الأدوية والمكملات الغذائية المغشوشة وتحمل علامات تجارية لبعض الشركات، الأمر الذي يشكل خطورة على صحة المواطنين.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، تم استهداف المصنع وضبط كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية، وخط إنتاج مكون من 2 ماكينة تعبئة وتغليف ولفافات تحتوي على شرائط فارغة معدة لتعبئة الكبسولات، وكمية من العبوات الفارغة المعدة للتعبئة.

وبمواجهة المدير المسؤول) أقر بإدارته المصنع دون ترخيص، وتصنيع الأدوية محليًا.

تحرر المحضر اللازم ويكثف رجال الأمن الجهود لضبط مالك المصنع.