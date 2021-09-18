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محافظ الجيزة يدشن حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» لتلقي لقاح كورونا

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محافظ الجيزة يدشن حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» لتلقي لقاح كورونا محافظ الجيزة يدشن حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» لتلقي لقاح كورونا

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دشن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حملة تشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» ومساعدتهم في عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم تحت شعار «معًا نطمئن.. سجل الآن» .

وتفقد الأتوبيسات المتنقلة المجهزة لهذا الغرض، التي ستجوب قطاعات المحافظة وتستمر لمدة 10 أيام، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء.

حيث ستجوب الفرق مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات وأمام محطات المترو وفور عملية التسجيل تصل الرسالة النصية للمواطن لتلقي اللقاح بأقرب مركز شباب ضمن المراكز التي تم تخصيصها للتطعيم .

وأشار أن الحملة تهدف أيضا إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية التطعيم لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا .

وأشار الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة انه قد تم تخصيص ٣ أتوبيسات مكشوفة ومجهزة تجوب مدينة الجيزة، إلى جانب عدد من السيارات الإضافية التي تجوب الأحياء والمراكز والمدن، وتضم فرق التواصل المجتمعي المؤهلين للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم، والعمل على تذليل أي عقبات تعوق إتمام عملية التطعيم، لافتا إلى أنه تم تجهيز ٢١ فريق من فرق التواصل المجتمعي المدربة على أعلى مستوى يرتدون زيا مخصصا لذلك، ومزودين بأجهزة تابلت متصلة بشبكة الإنترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح .

المصرى اليوم

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