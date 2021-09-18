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في استجابة فورية.. «أمن القاهرة» تساعد مُسنة لصرف المعاش الخاص بها

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في استجابة فورية.. «أمن القاهرة» تساعد مُسنة لصرف المعاش الخاص بها في استجابة فورية.. «أمن القاهرة» تساعد مُسنة لصرف المعاش الخاص بها

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في استجابة فورية، قامت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم السبت، بتقدم المساعدة لسيدة مسنة، لصرف المعاش الخاص بها.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة استغاثة من سيدة مسنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، تطلب المساعدة في صرف المعاش الخاص بها لعدم قدرتها على الانتقال بمفردها، نظراً لحالتها الصحية.

تم الانتقال إلى محل إقامتها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، جرى اتخاذ إجراءات صرف المعاش الخاص بها، وقد لاقى ذلك قبول واستحسان المواطنة وقدمت الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لطلبها.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.

المصرى اليوم

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