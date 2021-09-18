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بلا محامين والتهمة إحداثيات.. "الحوثي" يعدم 9 أشخاص بمحاكمة صورية!

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بلا محامين والتهمة إحداثيات.. "الحوثي" يعدم 9 أشخاص بمحاكمة صورية! بلا محامين والتهمة إحداثيات.. "الحوثي" يعدم 9 أشخاص بمحاكمة صورية!
منع أسر المتهمين من زيارتهم 3 أعوام فرفضوا حضور التنفيذ رغم إبلاغهم

بلا محامين والتهمة إحداثيات..

نفّذت ميليشيات الحوثي، اليوم السبت، حكماً بإعدام 9 أشخاص من أبناء الحديدة، في صنعاء، وسط استنفار مسلح للميليشيات في المدينة.

ونقل مكان تنفيذ حكم الإعدام من ميدان السبعين إلى منطقة التحرير، في إطار إجراءات أمنية مشددة.

ووفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية"، جاء تنفيذ هذا الحكم بعد محاكمة صورية مغلقة بتهمة تقديم إحداثيات أدّت إلى مقتل القيادي البارز ورئيس ما يسمّى "المجلس السياسي الأعلى" السابق، صالح الصماد.

ومنعت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، المتهمين من حق تنصيب محامين للترافع عنهم، وهددت عدداً من المحامين الذين حاولوا الترافع في القضية، ومنعت أسر المتهمين من زيارتهم.

وقتل الصماد؛ بغارة جوية لطيران التحالف في 19 أبريل 2018، بمدينة الحديدة الساحلية.

ونفّذت الميليشيات الإرهابية حكمها بالإعدام على: علي القوزي، وعبد الملك حميد، ومحمد هيج، ومحمد القوزي، ومحمد نوح، وإبراهيم عاقل، ومحمد المشخري، وعبدالعزيز الأسود، ومعاذ عباس، وجميعهم من أبناء مديرية القناوص بمحافظة الحديدة.

ورفض ذوو المتهمين الحضور، على الرغم من إبلاغهم، مساء الجمعة، بموعد تنفيذ الإعدام، وسمح لهم بالاتصال بأبنائهم المتهمين لأول مرة منذ اعتقالهم قبل 3 أعوام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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