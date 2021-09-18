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المشاجرة الجماعية بالرياض يتفاعل ببيان من الشرطة: تمّ ضبط 14 متورطاً

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فيديو المشاجرة الجماعية بالرياض يتفاعل ببيان من الشرطة: تمّ ضبط 14 متورطاً المشاجرة الجماعية بالرياض يتفاعل ببيان من الشرطة: تمّ ضبط 14 متورطاً
الكريديس: اُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة

فيديو المشاجرة الجماعية بالرياض يتفاعل ببيان من الشرطة: تمّ ضبط 14 متورطاً

أعلنت شرطة منطقة الرياض اليوم ضبط (14) شخصاً ظهروا في مقطع متداول أثناء مشاجرة في أحد الأماكن العامة بالعاصمة.

تفصيلاً، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن الجهات الأمنية تمكّنت من تحديد هوية (14) شخصاً ظهروا في مقطع فيديو متداول، أثناء مشاجرة في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض، وهم مواطنون في العقدين الثاني والثالث من العمر، وتمّ توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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