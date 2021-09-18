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عادتان تهدّدان بتفاقم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

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عادتان تهدّدان بتفاقم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية عادتان تهدّدان بتفاقم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
الدكتور مينش كاتري يحذر من التدخين وزيادة الوزن

عادتان تهدّدان بتفاقم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

كشف الدكتور مينش كاتري أن أحد أكبر عوامل الخطر للإصابة بسكتة دماغية هو التدخين أو مضغ التبغ، موضحًا أن عاداتك اليومية يمكن أن تقودك إلى ما يتلف دماغك وتقصير متوسط عمرك المتوقع.

وقال "كاتري": "يتسبب دخان السجائر في تراكم في شريان العنق الرئيس، كما أنه يثخن الدم ويجعله أكثر عرضة للتخثر، وبالتالي، من أجل المساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بسكتة دماغية، فإن أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لصون صحتك هو الابتعاد عن دخان السجائر.

وسلط "كاتري" الضوء على نمط الحياة المستقرة، وكيف يمكن أن يزيد من خطر إصابة الشخص بالسكتة الدماغية.

وأضاف: فرص الإصابة بسكتة دماغية قد تزداد إذا كنت تعاني من زيادة الوزن. ويمكنك تقليل احتمالاتك عن طريق ممارسة الرياضة كل يوم.

وأكد خبراء أنه من خلال اتباع أسلوب حياة نشط، يمكنك تقليل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري.

وأشار "كاتري" إلى أن هذه الظروف الصحية كلها عوامل خطر للإصابة بسكتة دماغية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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