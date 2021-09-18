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"الشبانات" يستقبل وفدًا من مسؤولي معهد العاصمة النموذجي بالرياض

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ثمّن تفاعل قائد المعهد ومنسوبيه مع حملة "الصلاة نور" التي أطلقتْها الرئاسة

استقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، بمكتبه، سيف بن فواز السبيعي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بمعهد العاصمة النموذجي، ومشرف النشاط الثقافي بالمعهد الدكتور عادل بن عبدالرحمن الملحم، ومشرف الإعلام التربوي محمد بن عبدالله الشهري.

وثمّن "السبيعي" ما يقدمه فرع الرئاسة بالمنطقة من برامج توعوية ووقائية للمجتمع بكافة شرائحه، والتفاعل الكبير من الطلاب مع برنامج "الصلاة نور" الذي نفّذه المعهد خلال الفصل الدراسي الثاني للعام ١٤٤٢هـ، وتضمّن عددًا من البرامج التوعوية التي تبيّن أهمية الصلاة وفضل المحافظة عليها.

من جانبه رحّب الشيخ الشبانات بالوفد الزائر، مثمنًا لقائد معهد العاصمة النموذجي ومنسوبيه تفاعلهم غير المستغرب مع حملة "الصلاة نور" التي أطلقتها الرئاسة ودشنها أمير المنطقة.

وأكّد ما نصّ عليه الأمر السامي رقم "56256" وتاريخ 21/ 11/ 1437هـ، بتفعيل الشراكات والتعاون بين الرئاسة والأجهزة الحكومية في إعداد برامج توعوية، وحرص الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وتوجيهاته ودعمه لهذه البرامج المشتركة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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