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حملة توعوية لـ "تنمية الأفلاج" للتحذير من خطر الخوارج والمتطرفين

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بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف لتربية النشء على التمسك بالعقيدة الصحيحة

حملة توعوية لـ

قامت لجنة تنمية الأفلاج، بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف بالمحافظة، بوضع لوحات توعوية على مداخل النادي الرياضي؛ للتحذير من خطر الخوارج والجماعات المتطرفة وتحصين المجتمع.

وتهدف الرسائل التوعوية لتربية النشء، إلى التمسك بالعقيدة الصحيحة والمنهج القويم الذي سار عليه علماؤنا وولاة أمرنا -حفظهم الله-، وبيان خطر الجماعات الإرهابية والمخالفة للدين والوطن، وتعزيز الأمن الفكري وترسيخ مفهوم الولاء والانتماء لولاة أمر هذه البلاد، وفقهم الله، وإبراز جهود المملكة في تمثيل منهج الوسطية والاعتدال ومكافحة الغلو والتطرف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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