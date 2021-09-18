العدل يعلن عن أول هيئة استشارية لنواب الحزب

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أعلن عبدالمنعم امام، رئيس حزب العدل، عن تشكيل الهيئة الاستشارية لنواب حزب العدل بالمحله الكبرى، والتى تضم قامات كبيرة، لمساعدة نواب الحزب، بخبراتهم وتجاربهم. وسيكون للهيئة اجتماعات دورية، بما يسهم في تحسين اداء النواب التشريعى والرقابى والخدمى على الوجه الذي يرضى الوطن والمواطنيين.

وتضم المجموعه الأولى للهيئة الاستشارية.

دكتور محمد البشبيشي، مستشارًا شؤون الإدارة المحلية والإصلاح الإدارى. مهندس عبدالفتاح اليمني، مستشارًا لشئون المشروعات. مهندس نصر عبدالرحيم، مستشارًا لشئون الانترنت وتكنولوجيا المعلومات. دكتور حسام بندق، مستشارًا لشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية. رشدي قنديل، مستشارًا لشئون التربية والتعليم. ماجد عبداللطيف، مستشارًا للشئون القانونية. كابتن خالد عيد، مستشارًا لشئون الرياضة وكرة القدم. نبيل مطاوع، مستشارًا للشئون السياسية. د.سامح هلال، مستشارًا للشئون الاقتصادية.

وأكد رئيس حزب العدل، عبر صفحته الشخصية، بالفيس بوك، نرى ان احد اهم اسباب تقدم الغرب عن الشرق هو غياب العمل الجماعى والشراكة الجيلية بين الشباب والأكبر سنا من أصحاب الخبرات، لذا وخلال الشهور الماضية حاولنا نستعين بعدد من حكماء مدينة المحله في ملفات مختلفه ليساعدونا ونستفيد من خبراتهم وتجربتهم ونبنى عليها، فبدون ذلك نصبح مثل من يخترع العجله من أول وجديد فلا هو أخترعها ولا يستطيع أن يطور عليها، وسيفقد الوقت دون طائل ولا عائد حقيقى.