«حماية المستهلك بالشرقية» : ضبط ٣ طن زيوت مجهولة المصدر واستقبال ٧١٣ شكوي من المواطنين

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كثف جهاز حماية المستهلك بالشرقية، من جهوده لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق، وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الآدمي، من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن، وذلك في إطار تفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية، والتصدي لكافة صور الغش والإستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وخلال شهر أغسطس الماضي قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، بشن عدة حملات بنطاق مدينة الزقازيق وعدد من مدن المحافظة ،بالإشتراك مع مديرية التموين ،و مباحث التموين، ومديرية الصحة، والطب البيطري ،و إدارة التفتيش الصيدلي ،و الرقابة الإدارية، ودأسفرت الجهود المبذولة عن تحرير محضر ضد صاحب محطة للمواد البترولية لحيازة سلع منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على 20 جركن محلول مطهر ومعقم قاتل للبكتريا والفيروسات سعة جركن 10 لتر بإجمالى 200 لتر، وكذلك تحرير محضر ضد صاحب محطة بترولية لإدارة محطة مواد بترولية بدون ترخيص من الجهات المختصة، وحيازة زيوت سيارات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 50 كرتونة زيوت سيارات يوجد في الكرتونه 4 عبوات زنة العبوة 4 لتر بإجمالي 3.200 طن، بالإضافة إلى تحرير محضرين ضد أصحاب محطتي تموين سيارات للتلاعب في كميات الوقود وعدم الإعلان عن أسعار الزيوت بالمحطة.

كما تم المرور على عدد ٥٤ محل تجاري بمناسبة الأوكازيون الصيفي، وتم تحرير ١٦ محضر لمحلات قامت بعمل أوكازيون بدون تراخيص، فضلا عن توجيه حملة بالإشتراك مع الرقابة الإدارية، والمتابعة الميدانية بالمحافظة، والإدارة التعليمية، والتهرب الضريبي على المراكز التعليميه غير المرخصة، والمكتبات ودور النشر، أسفرت الحملة عن تشميع ٩ مراكز دروس وأكاديميات تدريب تُدار بدون ترخيص، وتواجد أعداد كبيرة من الطلاب بدون إرتداء الكمامات الواقية، وعدم إتباع الإجراءات الإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.

وفى مجال منظومة الشكاوى، ورد إلى جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية خلال شهر أغسطس ما يقرب من ٧١٣ شكوى من المواطنين، وتم فحصها ومتابعة الشاكيين والشركات المشكو في حقها بشكل يومى، من قبل العاملين بالفرع لسرعة حلها حفاظاً على حقوق المواطنين الإستهلاكية.