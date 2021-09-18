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«الداخلية» توقع الكشف الطبي بالمجان على رجال الشرطة والمحتجزين بأقسام السويس

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«الداخلية» توقع الكشف الطبي بالمجان على رجال الشرطة والمحتجزين بأقسام السويس «الداخلية» توقع الكشف الطبي بالمجان على رجال الشرطة والمحتجزين بأقسام السويس

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قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، اليوم السبت، بالمرور على المواقع الشرطية والخدمية بنطاق مديرية أمن السويس، بمشاركة قطاع الخدمات الطبية «فريق طبي من جميع التخصصات»، لتوقيع الكشف الطبي على رجال الشرطة والمواطنين والمحتجزين بعدد من الأقسام والمراكز وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

يأتى ذلك استمراراً لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.

كما قامت اللجنة بزيارة عدد من دور الرعاية الإجتماعية لرعاية المسنين والأيتام، وتوزيع بعض الهدايا العينية وتوقيع الكشف الطبى على المقيمين بها وصرف العلاج اللازم لهم .

المصرى اليوم

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