«رئيس الرقابة الصحية»: تسجيل 170 منشأة في 12 محافظة ونستهدف 500 منشأة قبل 30 يونيو المقبل

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نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اليوم السبت، مؤتمرا بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى بحضور الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.. وذلك بهدف تسليط الضوء على عدد من المحاور الرئيسية المتعلقة بتحقيق سلامة المرضى، والحد من المخاطر المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية، والتصميم الآمن للمنشآت الصحية، والسلامة الإكلينيكية، والدور المحوري للموارد البشرية في تحقيق سلامة المرضى، والممارسات الصحيحة لمنع ومكافحة العدوى، ودور صناعة الدواء في سلامة خدمات الرعاية الصحية.

وخلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أكد الدكتور أشرف اسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن القرار التاريخي للرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق التأمين الصحي الشامل على جميع المصريين ضد جميع الأمراض في كل محافظات خلال 10 سنوات طبقاً لأحدث المعايير الدولية في الجودة والسلامة، وكذلك المبادرات الصحية الرئاسية غير المسبوقة، يعكس وضع صحة المواطن على قمة أولويات الدولة المصرية، مشيرا إلى النجاح الذي حققته هيئة الاعتماد والرقابة بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية وكافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية والخاصة، في تسجيل 170 منشأة صحية حتي اليوم في 12 محافظة والعمل جاري على أكثر من 500 منشأة متوقع أن يتم تسجيلها واعتمادها قبل 30 يونيو 2022، كما استطاعت الهيئة في أقل من ثلاث سنوات أن تحصل على اعتماد دولي غير مسبوق لثلاثة أنواع من المنشآت هي المستشفيات والرعاية الصحية الأولية والمختبرات الطبية وجاري العمل على 4 أنواع من المنشآت من المتوقع الحصول على اعتمادها الدولي خلال الشهور القليلة القادمة.

وأوضح إسماعيل، أن تطبيق مفهوم الأمن والسلامة إنما يبدأ من التصميم الآمن للمنشآت الصحية مشيرا إلى قيام الهيئة، بتوجيه من القيادة السياسية وبالتعاون مع كل الجهات المختصة كمركز بحوث الاسكان ووزارة الصحة والحماية المدنية وهيئة الشراء الموحد، بمراجعة تصميمات أكثر من 60 منشأة طبية حتي اليوم مما كان له أثرا كبيرا في مراجعة الكود المصري لبناء وتطوير المستشفيات مع مركز بحوث الاسكان والبناء.. فضلا عن تبني الهيئة، مع هيئة الشراء الموحد ومقدمي الخدمة وعلي رأسها هيئة الرعاية الصحية، برنامج التطبيق الآمن للتكنولوجيا الطبية حيث يتم التأكد من سلامة الأجهزة وصيانتها ومعايرتها وحسن استخدامها وتعظيم الموارد وتجنب الهدر في استخدام التكنولوجيا الطبية.

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى سعي الهيئة لتسجيل واعتماد جميع العاملين في القطاع الصحي في المنشآت المسجلة والمعتمدة التأكد من وجود العناصر البشرية ذات الكفاءة العالية والعلم والخبرة المطلوبة لأداء العمل طبقاً لمستوي ومجال عمل الخدمة الصحية المقدمة، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن مصر تنتج عشرات الآلاف من هذه الموارد البشرية، غير أن الطلب عليها من كل المنطقة العربية وأوروبا وأمريكا جعل مصر في حاجة ماسة إلى المزيد من التخصصات الهامة التي تقوم عليها المنظومة.. داعيا جميع القطاعات إلى العمل معاً لوضع استراتيجية وطنية خلال السنوات الثمانِ القادمة لتحديد احتياجات الدولة من الموارد البشرية والتخطيط لسد الفجوة ليس فقط من حيث الأعداد ولكن من حيث المؤهلات العلمية والخبرات وجودة تقديم الخدمة وكذلك اعادة النظر في منظومة التعويض المادي والأدبي للعاملين في مجال الصحة.

وفي ختام كلمته، أكد د. أشرف اسماعيل أن القيادة الواعية هي المسئولة عن خلق واستمرار ثقافة الجودة والسلامة داخل المؤسسة الصحية.. وهي التي تدرك أن المؤسسة الصحية هي مؤسسة تحمل مخاطر عالية ومتعددة، وتؤمن بأن نظام التشغيل لابد أن يأخذ بعين الاعتبار كل هذه المخاطر ويعمل على منعها بأسلوب استباقي دون انتظار لحدوث الخطر ثم التعامل معه.