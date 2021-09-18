ضبط 125 كيلو «بانجو» بحوزة مسجل خطر في الشرقية

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط 125 كيلو جرام من مخدر البانجو بحوزة مسجل خطر بالشرقية.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية، تخصص في الإتجار بمخدر البانجو وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية، وبحوزته 50 لفافة لمخدر البانجو وزنت 125 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أربعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.