أخبار عاجلة

8 وفيات و913 إصابة كورونا جديدة في الأردن -
ميسي يواصل الغياب عن مباريات باريس سان جيرمان -
احتفالاً باليوم الوطني.. ألعاب نارية تزين السماء وعروض عسكرية وبرامج متنوعة -
٨٥١ وظيفة أكاديمية وتعليمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل -
قذائف للفرح وأخرى للحماية.. شاهد كيف احتفت المناطق الحدودية باليوم الوطني -
فيديو للحظة اختطاف طفل في الهرم -
لجنة اختيار الأفلام بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تبدأ عملها لاختيار أفلام الدورة الـ11 -
أحمد زادة يجتمع بأعضاء الزمالك ويعد بحل أزمة الألعاب الجماعية -
أبرزها تشلسي ضد مانشستر سيتي .. مواعيد مباريات الغد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة -
الملك : أهمية بناء استجابة دولية لمواجهة الأوبئة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط 125 كيلو «بانجو» بحوزة مسجل خطر في الشرقية

Print
ضبط 125 كيلو «بانجو» بحوزة مسجل خطر في الشرقية ضبط 125 كيلو «بانجو» بحوزة مسجل خطر في الشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط 125 كيلو جرام من مخدر البانجو بحوزة مسجل خطر بالشرقية.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية، تخصص في الإتجار بمخدر البانجو وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية، وبحوزته 50 لفافة لمخدر البانجو وزنت 125 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أربعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رسمياً .. الزمالك يجدد عقد كارتيرون لثلاثة مواسم

رسمياً .. الزمالك يجدد عقد كارتيرون لثلاثة مواسم

إزالة 122 حالة تعدي ضمن الموجة الـ18 في الشرقية

إزالة 122 حالة تعدي ضمن الموجة الـ18 في الشرقية

ياسمين عبدالعزيز تنشر أول صورة لها بعد التعافي: «الحمد لله الذي شفانا وعفانا»

ياسمين عبدالعزيز تنشر أول صورة لها بعد التعافي: «الحمد لله الذي شفانا وعفانا»

لجنة اختيار الأفلام بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تبدأ عملها لاختيار أفلام الدورة الـ11

لجنة اختيار الأفلام بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تبدأ عملها لاختيار أفلام الدورة الـ11