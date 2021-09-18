ضبط مسجل خطر هارب من المؤبد في قضية قتل بأسيوط

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط مسجل خطر من محكوم عليه بالمؤبد في قضية قتل عمد بأسيوط.

وأكدت تحريات قطاع الأمن العام هروب عنصر إجرامى مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائى صادر ضده بالسجن المؤبد في قضية «قتل عمد»، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية قتل عمد وإحداث إصابة، من محل إقامته بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية والإختباء بمنزل أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديريتى أمن أسيوط والدقهلية وقوات الأمن المركزى، تم إستهداف المتهم بمحل إختبائه وضبطه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .