بدءًا من اليوم .. غلق كلي لنفق الزعفرانة بالجيزة لمدة شهرين

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تعلن محافظة الجيزة عن القيام بأعمال صيانة وتطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الشرقي وما يتضمنه من رفع كفاءة «نفق الزعفرانة» وتنفيذ أعمال تدعيم وصب للطبقة الخرسانية لجسم النفق.

وتشير إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لنفق الزعفرانة بالاتجاهيين بدء من صباح اليوم ولمدة شهرين على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

وتنوه محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

- القادم من طريق «٢١» الصف وأطفيح إتجاه «طريق الزعفرانة البحر الأحمر» السير يمينآ إتجاه الطريق الشرقي القديم بني سويف حتي نفق «بياض العرب» ثم السير لطريق الزعفرانة .

- القادم من طريق «٢١» الصف وأطفيح إتجاه طريق القاهرة العودة للسير بطريق ٢١ الصف وأطفيح حتي نفق أطفيح أو نفق الودي أو الاستكمال حتي مناطق الاخصاص ومنه للدائري الإقليمي إتجاه القاهرة .

- القادم من طريق الزعفرانة إتجاه نفق الزعفرانة إتجاه مدينة أطفيح السير يمينآ أعلي مسطح طريق الصعيد الحر إتجاه القاهرة ثم دوران وعودة قبل بوابات طريق الصعيد الحر ثم دوران وعودة إتجاه بوابات الكريمات .

كما تشير أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة قبل بوابات الكريمات لمنع السير اتجاه نفق الزعفرانة وإرشاد قائدي المركبات المتجه لطريق الزعفرانة السير بطريق بني سويف الصحراوي الشرقي حتي نفق بياض العرب .

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية والعلامات المضيئة ليلآ والنيوجيرسي وذلك لتحقيق أعلي معدلات الأمن والسلامة على الطرق السريعة والزام قائدي المركبات بالإلتزام بالتحويلة المرورية بنطاق الأعمال بالكامل بجانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.