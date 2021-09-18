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لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.. «الداخلية» تواصل تفعيل «كلنا واحد»

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لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.. «الداخلية» تواصل تفعيل «كلنا واحد» لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.. «الداخلية» تواصل تفعيل «كلنا واحد»

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واصلت وزارة الداخلية إطلاق المرحلة التاسعة عشر من مبادرة «كلنا واحد» للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وإهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية، بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

يأتى ذلك إتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.

المصرى اليوم

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