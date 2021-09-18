ضبط 123 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية في مطروح

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تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط 123 طربة لمخدر الحشيش، بحوزة عناصر إجرامية بمحافظة مطروح.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام) وقطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة وبالإشتراك مع مديرية أمن مطروح نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من الضبعة بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وتمكنت الحملات من ضبط 70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام ومالى وهاتف محمول، بحوزة أحد الأشخاص.

كما تم ضبط 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو ومبلغ مالى وهاتف محمول، بحوزة أحد الأشخاص حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح.

وتم ضبط 3 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، بحوزة

شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات، أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ثمانمائة وستون ألف جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.