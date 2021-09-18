أخبار عاجلة

8 وفيات و913 إصابة كورونا جديدة في الأردن -
ميسي يواصل الغياب عن مباريات باريس سان جيرمان -
احتفالاً باليوم الوطني.. ألعاب نارية تزين السماء وعروض عسكرية وبرامج متنوعة -
٨٥١ وظيفة أكاديمية وتعليمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل -
قذائف للفرح وأخرى للحماية.. شاهد كيف احتفت المناطق الحدودية باليوم الوطني -
فيديو للحظة اختطاف طفل في الهرم -
لجنة اختيار الأفلام بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تبدأ عملها لاختيار أفلام الدورة الـ11 -
أحمد زادة يجتمع بأعضاء الزمالك ويعد بحل أزمة الألعاب الجماعية -
أبرزها تشلسي ضد مانشستر سيتي .. مواعيد مباريات الغد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة -
الملك : أهمية بناء استجابة دولية لمواجهة الأوبئة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

تطريز وأقمشة مجهولة المصدر.. ضبط مصنع مخالف بالنزهة

Print
تطريز وأقمشة مجهولة المصدر.. ضبط مصنع مخالف بالنزهة تطريز وأقمشة مجهولة المصدر.. ضبط مصنع مخالف بالنزهة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت إدارة مباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، من ضبط مسؤول عن مصنع تطريز بالنزهة، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم العثور بداخل المخزن على كمية كبيرة من الأقمشة والخامات والستائر وعدد من الملصقات، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ماكينات وأدوات التصنيع.

وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مباحث التموين: ضبط 1171قضية تموينية خلال 24 ساعة

مباحث التموين: ضبط 1171قضية تموينية خلال 24 ساعة

مستشار وزير التموين يدعو المواطنين لسرعة شراء ذهب: السعر سيرتفع آخر الشهر

مستشار وزير التموين يدعو المواطنين لسرعة شراء ذهب: السعر سيرتفع آخر الشهر

تخفيضات تصل لـ30%.. وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض «أهلا مدارس»

تخفيضات تصل لـ30%.. وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض «أهلا مدارس»

وزارة التموين: اثنان من العاملين بالوزارة وصلا للتصفية ‏النهائية لجائزة التميز الحكومي

وزارة التموين: اثنان من العاملين بالوزارة وصلا للتصفية ‏النهائية لجائزة التميز الحكومي