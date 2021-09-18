تطريز وأقمشة مجهولة المصدر.. ضبط مصنع مخالف بالنزهة

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تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، من ضبط مسؤول عن مصنع تطريز بالنزهة، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم العثور بداخل المخزن على كمية كبيرة من الأقمشة والخامات والستائر وعدد من الملصقات، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ماكينات وأدوات التصنيع.

وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.