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ضبط مسجل خطر لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالمنوفية

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ضبط مسجل خطر لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالمنوفية ضبط مسجل خطر لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالمنوفية

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تمكن قطاع الأمن العام، اليوم السبت، من ضبط مسجل خطر بتهمة إدارة ورشة تصنيع أسلحة نارية بالمنوفية.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام قيام مالك ورشة حدادة، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة المنوفية، بإدارة ورشته لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، أمكن ضبطه وبحوزته 4 فرد محلى وهيكل فرد محلى، وطبنجة صوت قابلة للتعديل والأدوات والأجزاء المستخدمة فـى تصنيع الأسلحة النارية ومبلغ مالى .

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة بقصد الإتجار والأدوات والأجزاء لتصنيع وإصلاح وتعديل الأسلحة غير المرخصة والمبلغ المالى من متحصلات البيع .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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