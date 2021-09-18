بسبب الغناء بلاي باك ..أول قرار من نقابة المهن الموسيقية ضد المطرب أحمد سعد

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أكدت نقابة المهن الموسيقية أنها حازمة بشأن تطبيق قرارعدم الغناء على الفلاشة (بلاي باك ) وضرورة مصاحبة الفرقة الموسيقية للمطرب أو المؤدي على المسرح بحد أدني ثمانية عازفين.

وأشارت النقابة في بيان صادر عنها أنه «أول من طبق عليه هذا القرار المطرب أحمدسعد بمناسبة إحيائه حفل بالساحل الشمالي يوم الخميس 16 سبتمبر بطريقة البلاي باك وقد صاحبه 4 فقط من عازفي الإيقاع وكان الأداء بطريقة البلاي باك وتم تصوير الحفل وإرساله للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقين الذي تواصل مع مجلس الإدارة وأكد أنه لاتهاون ولا إستثناء في تطبيق قرارات النقابة».

وقررت النقابة تغريم المطرب أحمد سعد مبلغ 20 ألف جنيه فقط وإنذاره بعدم تكرار الغناء على الفلاشة (بلاي باك).

وتابعت في بيانها :«في حال التكرار يتم إحالته لمجلس التأديب وله كافة الصلاحيات طبقاً للقانون. وأكد الفنان هاني شاكر أن هذا القرار عام ويطبق على جميع من يخالف قرارات النقابة بلا تمييز وأن النقابة عازمة بكل حزم على المضي في طريقها نحو إصلاح منظومة الموسيقي والغناء كما هي معنية بتشغيل الأعضاء وتطوير منظوماتها الخدمية لأعضائها».