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قبل السوبر.. تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش

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قبل السوبر.. تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش قبل السوبر.. تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش

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يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مباراة السوبر المصري أمام نظيره طلائع الجيش مساء الثلاثاء، المقبل على ملعب برج العرب بالاسكتدرية.

ويخوض الأهلي المباراة بصفته بطلاً لدوري 2019-2020 والطلائع كونه وصيفًا للكأس.

أولاً.. تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

الأهلي خاض 29 مباراة سابقة أمام طلائع الجيش بمسابقة الدوري الممتاز

وحقق الأهلي الفوز في 23 منهم وحسم التعادل نتيجة 6 لقاءات، في حين لم يفلح فريق الطلائع في تدوين أي انتصار على حساب المارد الأحمر.

وسجل الأهلي 60 هدفًا في شباك طلائع الجيش، واهتزت شباكه أمامه خلال 13 مناسبة فقط.

المباراة الأولى تاريخيًا بين الفريقين كانت في موسم 2004-2005 وكان بطلها محمد بركات الذي نجح في تسجيل هدف فوز الأهلي.

ويعتبر عماد متعب نجم الأهلي السابق هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 7 أهداف.

الأهلي حقق الفوز الأكبر على الجيش برباعية نظيفة وذلك في موسمي 2006-2007 و2014-2015.

ثانياً.. تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش في كأس

لعب الأهلي مباراتين أمام الطلائع في كأس، ونجح في حسمهما، الأولى بنتيجة 3/1 في موسم 2006-2007، والأخيرة في نهائي الموسم الماضي 2019-2020 اثر ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والاضافي بالتعادل الايجابي 1-1.

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