سيدات يد الأهلى يواجه حلوان فى بطولة منطقة القاهرة

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يواجه الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي، فريق حلوان الرياضي، اليوم السبت، في أول المباريات التي يخوضها في الموسم الجديد، من بطولة منطقة القاهرة.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم، وتقام على صالة نادي الشمس، ويسعى الأهلي إلى الفوز بها، وتحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد.

وحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبات بالشكل المناسب خلال المران الأخير، وركز على الاهتمام بالنواحي الخططية والفنية ورفع معدلات اللياقة البدنية للوصول إلى أفضل مستوى من الجاهزية.

وعقد يحيى يوسف المدير الفني لفريق سيدات اليد بالأهلي محاضرة مع اللاعبات؛ أكد خلالها على العديد من الجوانب الفنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة في مباراة افتتاح الموسم الجديد.

يذكر أن سيدات يد الأهلي توج بالثلاثية الموسم الماضي «الدوري - كأس مصر- وبطولة منطقة القاهرة».