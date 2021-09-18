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الكشف عن معلقي مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر

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الكشف عن معلقي مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر الكشف عن معلقي مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره طلائع الجيش، على لقب السوبر المصري الثلاثاء المقبل.

وينطلق اللقاء في تمام السابعة بتوقيت القاهرة من مساء الثلاثاء ويحتضنه ملعب الجيش المصري ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة حصريًا عبر شاشتها في الموعد سالف الذكر.

ويخوض الأهلي السوبر بصفته بطلاً للدوري المصري الممتاز في موسم 2019-2020، بينما يخوض الجيش المباراة كونه وصيفاً لكأس في الموسم الماضي.

وكان الأهلي قد تُوج بالثنائية المحلية في موسم 2019-2020، ليخوض الجيش لقاء السوبر أمامه.

ويعلق على المباراة أيمن الكاشف عبر الصوتية الأولى لقناة أون تايم سبورتس 1، بينما يتولى التعليق على الصوتية الثانية محمد الكواليني.

المصرى اليوم

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