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اليوم.. استئناف منافسات اليوم السادس من بطولة العالم للخماسي الحديث

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اليوم.. استئناف منافسات اليوم السادس من بطولة العالم للخماسي الحديث اليوم.. استئناف منافسات اليوم السادس من بطولة العالم للخماسي الحديث

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تستأنف اليوم السبت منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 17 و19 عام والتي تقام على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 13 حتى 19 سبتمبر الجاري.

وتقام اليوم منافسات تتابع فرق شباب ونهائي فردي البنات تحت 19 عام والذي تشارك به 4 لاعبات من منتخب وهم أميرة قنديل وزينة عامر وملك إسماعيل وهانيا أبوبكر ونجحوا في التأهل من منافسات نصف النهائي.
وحصد الوطني حتى الآن 5 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزية.

وتضم قائمة المنتخب الوطني تحت 19 عاما كلاً من: معتز وائل عزت- مازن طارق- سيف البنداري- عمر سامح- محمد وليد -أميرة قنديل- ملك خالد- زينة عامر- زينة راشد- نجوي خالد- هانيا أبوبكر.

فيما يضم المنتخب الوطني تحت 17 عاما كلاً من: محمد شريف- ياسين الهادي- أسامة مدحت- مروان علام- أمر على- ياسين أحمد- ملك خالد- حبيبة هيثم- جانا أحمد- جنة وليد- جنا محمد الدروي- سارة عمر- ريتاج علاء الدين- هبة الله عمرو يسري.

كما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلاً من: عمرو سيد مديراً فني للشباب- هشام سليمان مدرب جري- إبراهيم سكر رماية- محمد علاء رماية- محمد صباحي للسلاح- عبدالرحمن عادل سلاح- خالد عصفور سباحة- خالد صلاح سباحة- طارق نويهي سباحة- دكتور يوسف حسن مدلك- باسل جميل طبيب المنتخب.

ويشارك في البطولة 271 لاعبا ولاعبة، بواقع 146 لاعبا و125 لاعبة من 27 دولة وهي: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا- بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – – المكسيك- بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

المصرى اليوم

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