أخبار عاجلة

8 وفيات و913 إصابة كورونا جديدة في الأردن -
ميسي يواصل الغياب عن مباريات باريس سان جيرمان -
احتفالاً باليوم الوطني.. ألعاب نارية تزين السماء وعروض عسكرية وبرامج متنوعة -
٨٥١ وظيفة أكاديمية وتعليمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل -
قذائف للفرح وأخرى للحماية.. شاهد كيف احتفت المناطق الحدودية باليوم الوطني -
فيديو للحظة اختطاف طفل في الهرم -
لجنة اختيار الأفلام بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تبدأ عملها لاختيار أفلام الدورة الـ11 -
أحمد زادة يجتمع بأعضاء الزمالك ويعد بحل أزمة الألعاب الجماعية -
أبرزها تشلسي ضد مانشستر سيتي .. مواعيد مباريات الغد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة -
الملك : أهمية بناء استجابة دولية لمواجهة الأوبئة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بث مباشر مباراة ليفربول وكريستال بالاس الدوري الإنجليزي الممتاز (لحظة بحلظة)

Print
بث مباشر مباراة ليفربول وكريستال بالاس الدوري الإنجليزي الممتاز (لحظة بحلظة) بث مباشر مباراة ليفربول وكريستال بالاس الدوري الإنجليزي الممتاز (لحظة بحلظة)

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يستضيف فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح ، نظيره كريستال بالاس في المباراة التي تجمع الفريقين عصر السبت 18-9-2021 ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

يواجه ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيرهكريستال بالاس عند الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة - الخامسة بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع الخامس من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس بث مباشر الآن اضغط هنا(1)

مشاهدة مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس بث مباشر الآن اضغط هنا(2)

مشاهدة مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس بث مباشر الآن اضغط هنا(3)

مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن اضغط هنا(4)

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون

خط الوسط: هندرسون - الكانتارا - فابينيو

خط الهجوم: محمد صلاح - ماني - جوتا

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مدبولي يتابع مستجدات الموقف التنفيذي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

مدبولي يتابع مستجدات الموقف التنفيذي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

نائب محافظ كفر الشيخ يناقش تطوير شبكة الطرق

نائب محافظ كفر الشيخ يناقش تطوير شبكة الطرق

تسرب الشبكة يضاعف فواتير مياه نجران

تسرب الشبكة يضاعف فواتير مياه نجران

«وضع يده على وجهه وسقط أرضا».. وفاة شاب أثناء شراء شبكة عروسته بكفر الشيخ وسط ذهول الجميع

«وضع يده على وجهه وسقط أرضا».. وفاة شاب أثناء شراء شبكة عروسته بكفر الشيخ وسط ذهول الجميع