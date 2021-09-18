بث مباشر مباراة ليفربول وكريستال بالاس الدوري الإنجليزي الممتاز (لحظة بحلظة)

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يستضيف فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح ، نظيره كريستال بالاس في المباراة التي تجمع الفريقين عصر السبت 18-9-2021 ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

يواجه ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيرهكريستال بالاس عند الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة - الخامسة بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع الخامس من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس بث مباشر الآن اضغط هنا(1)

مشاهدة مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس بث مباشر الآن اضغط هنا(2)

مشاهدة مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس بث مباشر الآن اضغط هنا(3)

مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن اضغط هنا(4)

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شبكة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون

خط الوسط: هندرسون - الكانتارا - فابينيو

خط الهجوم: محمد صلاح - ماني - جوتا