أخبار عاجلة

8 وفيات و913 إصابة كورونا جديدة في الأردن -
ميسي يواصل الغياب عن مباريات باريس سان جيرمان -
احتفالاً باليوم الوطني.. ألعاب نارية تزين السماء وعروض عسكرية وبرامج متنوعة -
٨٥١ وظيفة أكاديمية وتعليمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل -
قذائف للفرح وأخرى للحماية.. شاهد كيف احتفت المناطق الحدودية باليوم الوطني -
فيديو للحظة اختطاف طفل في الهرم -
لجنة اختيار الأفلام بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تبدأ عملها لاختيار أفلام الدورة الـ11 -
أحمد زادة يجتمع بأعضاء الزمالك ويعد بحل أزمة الألعاب الجماعية -
أبرزها تشلسي ضد مانشستر سيتي .. مواعيد مباريات الغد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة -
الملك : أهمية بناء استجابة دولية لمواجهة الأوبئة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

دولة عربية في المركز الثاني عالميًا للتعافي من كورونا

Print
دولة عربية في المركز الثاني عالميًا للتعافي من كورونا دولة عربية في المركز الثاني عالميًا للتعافي من كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتلت المركز الثاني عالميا، وفقا لمؤشر «نيكاي» الياباني للتعافي من فيروس كورونا المستجد، من حيث إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات وعودة الأنشطة.

ويأتي هذا التصنيف العالمي بالتزامن مع عدد جرعات اللقاح المعطاة في البلاد، التي بلغت نحو 40 مليون جرعة حسب بيانات السلطات الصحية بالمملكة.

وشملت مقارنات «مؤشر نيكاي» أكثر من 120 دولة ومنطقة في إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات والتنقل الاجتماعي.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 227.51 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و881 ألف .

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

واحتلت كلا من الولايات المتحدة والبرازيل والهندة المراكز الأولى في أعداد الإصابات والوفيات على مستوى العالم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الإصابة تحرم نجم منتخب اليابان وريال مدريد من المشاركة أمام السعودية وأستراليا

الإصابة تحرم نجم منتخب اليابان وريال مدريد من المشاركة أمام السعودية وأستراليا

في حب السعودية.."مضاوي بنت المنتصر" تدشن "هاجس الوطن"

في حب السعودية.."مضاوي بنت المنتصر" تدشن "هاجس الوطن"

وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى ميناء عدن

وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى ميناء عدن

أحمد مجاهد يحذر المرشحين لانتخابات الاندية من فيروس كورونا

أحمد مجاهد يحذر المرشحين لانتخابات الاندية من فيروس كورونا