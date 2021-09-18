دولة عربية في المركز الثاني عالميًا للتعافي من كورونا

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احتلت السعودية المركز الثاني عالميا، وفقا لمؤشر «نيكاي» الياباني للتعافي من فيروس كورونا المستجد، من حيث إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات وعودة الأنشطة.

ويأتي هذا التصنيف العالمي بالتزامن مع عدد جرعات اللقاح المعطاة في البلاد، التي بلغت نحو 40 مليون جرعة حسب بيانات السلطات الصحية بالمملكة.

وشملت مقارنات «مؤشر نيكاي» أكثر من 120 دولة ومنطقة في إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات والتنقل الاجتماعي.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 227.51 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و881 ألف .

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

واحتلت كلا من الولايات المتحدة والبرازيل والهندة المراكز الأولى في أعداد الإصابات والوفيات على مستوى العالم.