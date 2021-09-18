ارتفاع الحالات الحرجة في مستشفيات غزة بسبب دلتا كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكّد رئيس لجنة الطوارئ في قطاع غزة محمد أبوسلمية: أن «غالبية حالات الوفاة في الموجة الثالثة من متحور دلتا- فيروس كورونا- تستهدف فئة الشباب بالدرجة الأولى، بسبب عدم تلقيهم التطعيمات اللازمة للحماية من الآثار الخطيرة لمتحور دلتا، مشيرًا إلى أن كبار السن التزموا بتلقي تطعيم كورونا.

وحذر أبوسلمية، لـ«صوت القدس»، من خطورة الموجة الثالثة من متحور دلتا، على كافة الفئات لا سيما الفئات التي لا تتلقى اللقاح إضافة إلى المستهترين في اتخاذ إجراءات الوقاية من الفيروس.

وأوضح أن المتحور خطير جدًا على الإنسان، لاسيما وأنه يستهدف الرئتين بشكل مباشر الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفات خطيرة دفع الأطباء لنقل المرضى إلى العناية المركزة، مبينًا الفيروس خطير ليس على فئة الشباب فقط بل على الحوامل ايضًا.

وبيّن أبوسلمية، أن أكثر من 30 حامل دخلت العناية المركزة نتيجة اصابتهم بمتحور دلتا، مبينًا ان الصحة أجرت عمليات قيصرية لـ5 حوامل بشكل عاجل لإنقاذ حياة السيدة وجنينها.

كما عبر عن غضبه الشديد لعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية سواء ارتداء الكمامة أو التباعد وعدم المصافحة والتقبيل وعدم تلقي التطعيمات، مناشدًا الجميع للالتزام بالإجراءات الوقائية نظرًا لخطورة الفيروس.

وتوقع أبوسلمية، اتخاذ بعض الاجراءات المهمة لإلزام المواطنين بالإجراءات الوقائية اهمها تلقي اللقاح وارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد، لافتًا إلى أن 401 من مصابي فيروس كورونا متحور دلتا داخل المستشفيات منهم 255 مصاب في حالة حرجة جدًا.

فيروس كورونا في غزة - صورة أرشيفية

الإصابات والوفيات بكورونا في قطاع غزة

من جانبها أعلنت وزارة صحة حماس بغزة، عن تسجيل 14 حالة وفاة و360 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء 1065 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إلى أن بلغت نسبة التعافي 1500 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، واجمالي تراكمي للمصابين 154183 اصابة

ولفتت إلى أنّ جمالي الحالات النشطة 20085 حالة، والمتعافين 132824 حالة، الوفيات 1274 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة، أنّ الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 403 حالة، فيما بلغت الحالات الخطيرة والحرجة 260 حالة.

وفي ووقت سابق صرح المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، بأن هناك ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا والمُدخلين إلى المستشفيات، مشيرًا إلى أن عدد الحالات المدخلة إلى المستشفيات بلغت 193 حالة، منها 79 حالات بالعناية المركزة وباقي الحالات على أجهزة التنفس الصناعي.

وأقرأ أيضًا..دولة عربية تعلن دخولها الموجة الرابعة من كورونا