٢١ سبتمبر الملتقى التعريفي الأول لراغبي الالتحاق ببرامج الدراسات العليا بـ«سياحة القناة»

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أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس يعقد سلسلة لقاءات تعريفية وحوارية بجميع كليات الجامعة وذلك حرصا من الجامعة على التواصل الدائم والتفاعل المباشر والفعال مع طلابها من الدراسات العليا.

ومن جانبها، أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية السياحة والفنادق يستعد لتنظيم جلسة حوارية تحت عنوان «الملتقى التعريفى الأول بين خريجى وراغبى الإلتحاق ببرامج الدراسات العليا ومسئولى الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس» وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق ٢١ سبتمبر الساعة السابعة مساءا عبر مايكروسوفت تيمز .

بحضور الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبإشراف تنفيذى الدكتور حماده حسنى عميد الكلية وبمشاركة الدكتورة نيفين جلال عيد وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتور إيهاب ربيع مدير وحدة الخريجين بالجامعة .

كما يشارك في اللقاء رؤساء الأقسام العلمية الثلاث وأعضاء هيئة التدريس.