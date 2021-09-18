أخبار عاجلة

8 وفيات و913 إصابة كورونا جديدة في الأردن -
ميسي يواصل الغياب عن مباريات باريس سان جيرمان -
احتفالاً باليوم الوطني.. ألعاب نارية تزين السماء وعروض عسكرية وبرامج متنوعة -
٨٥١ وظيفة أكاديمية وتعليمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل -
قذائف للفرح وأخرى للحماية.. شاهد كيف احتفت المناطق الحدودية باليوم الوطني -
فيديو للحظة اختطاف طفل في الهرم -
لجنة اختيار الأفلام بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تبدأ عملها لاختيار أفلام الدورة الـ11 -
أحمد زادة يجتمع بأعضاء الزمالك ويعد بحل أزمة الألعاب الجماعية -
أبرزها تشلسي ضد مانشستر سيتي .. مواعيد مباريات الغد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة -
الملك : أهمية بناء استجابة دولية لمواجهة الأوبئة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزيرة البيئة تدعو لتوحيد الصوت الأفريقي لمواجهة تغير المناخ

Print
وزيرة البيئة تدعو لتوحيد الصوت الأفريقي لمواجهة تغير المناخ وزيرة البيئة تدعو لتوحيد الصوت الأفريقي لمواجهة تغير المناخ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالشق الوزارى بمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة «AMCEN»فى دورته الثامنة عشر تحت عنوان «تأمين بيئة صحية للمواطن والتأكيد على الاستدامة البيئية في أفريقيا»، واستهلت كلمتها بتوجيه الشكر لحكومة دولة جنوب افريقيا ولقيادتها المتميزة للدعوة لهذا الاجتماع بصفتها وزيرة البيئة في وكرئيس لمؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر .مثمنة الجهد المبذول لانعقاد المؤتمر في وقت عصيب وهو تحدي .كما توجهت بالشكر إلى سكرتيرة برنامج الامم المتحدة للبيئة لادارة هذا الاجتماع، وإلى حكومة السنغال لقيادتها للمؤتمر.

وأكدت وزيرة البيئة أن عنوان الدورة يدعو الدول الافريقية إلى التعاون لاتخاذ إجراءات التعافي والتكاتف من أجل مواجهة أثار تغير المناخ، مشيرة إلى تقدير المصرية لمجموعة المفاوضين الأفارقة والاتحاد الأفريقي لدعمهم لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop27، والمزمع عقده خلال عام ٢٠٢٢، مؤكدة كونه مؤتمر أفريقى، معربة عن أملها في توحيد الصوت الأفريقى في تلك القضية خاصة مع قناعتها بدعم الدول الأفريقية الشقيقة والمؤسسات الأفريقية لوضع قضايا تغير المناخ الافريقية على رأس أولويات اهتمامتها.

وأشارت فؤاد أنه عند الحديث عن تغير المناخ فنحن على وعي وعلم بالتحديات التي تواجهها الدول الافريقية والمخاطر التي تتعرض لها القارة الافريقية لتقليل الانبعاثات. لافتة إلى السعي إلى رفع سقف الطموحات للدول الأفريقية وطبقا للظروف المحلية لكل دولة وبطريقة لا تؤثر على طموحات تلك الدول. مؤكدة على سعيها خلال الاجتماعات التي عقدت في الفترة الماضية مع الشركاء من الأمم المتحدة بالتأكيد على ان التكيف أولوية للدول الافريقية، مع العمل على زيادة التمويل لتلك الدول من أجل تطبيق اجراءات التكيف.

وأكدت الوزيرة على ضرورة أن يكون هناك طموحات للدول الافريقية في مجال تنفيذ تلك الإجراءات، فهدف التكيف يعد هدف عالمي، وسيكون نافعا للدول الافريقية، وايضا لكل القارات المعرضة لمخاطر تغير المناخ .مشددة على أن تأمين مصادر المياه يعد أمر حتمي، والذي سيتأثر بشدة من جراء تغير المناخ، فهو يمثل تحدي يحتاج إلى إعطاء مزيد من الإهتمام.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شلالات وادي الريان منطقة السحر والجمال بالفيوم.. الشلالات الوحيدة الطبيعية بمصر وارتفاعها 20 متر

شلالات وادي الريان منطقة السحر والجمال بالفيوم.. الشلالات الوحيدة الطبيعية بمصر وارتفاعها 20 متر

«الريف المصري»: بدء تركيب أول برج اتصالات داخل أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة المغرة

«الريف المصري»: بدء تركيب أول برج اتصالات داخل أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة المغرة

ارتفع 5 جنيهات بعد الانخفاض الكبير .. سعر الذهب في مصر وعالميا ظهر الجمعة 24 سبتمبر 2021

ارتفع 5 جنيهات بعد الانخفاض الكبير .. سعر الذهب في مصر وعالميا ظهر الجمعة 24 سبتمبر 2021

الخطيب يجتمع مع مجلسه بعد مباراة إنبي في كأس مصر لحسم أمر فريق الكرة

الخطيب يجتمع مع مجلسه بعد مباراة إنبي في كأس مصر لحسم أمر فريق الكرة