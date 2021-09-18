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ضبط 4959 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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ضبط 4959 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة ضبط 4959 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، حملاتها بجميع الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري والحد من وقوع الحوادث على الطرق، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت تلك الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 4959 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1996 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و161 مخالفة السير بدون تراخيص، و9 مخالفات دراجات نارية، و16 مخالفة موقف عشوائي، و40 مخالفة لشروط التراخيص.

المصرى اليوم

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