كشفت ملابسات مقتل خريج جامعي وإصابة مالك مقهى بأعيرة نارية في الدقهلية

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كشفت أجهزة الأمن، اليوم السبت، ملابسات مقتل خريج جامعي، وإصابة مالك مقهى بأعيرة نارية، في الدقهلية، تبين من التحريات أن عنصرين إجراميين أطلقا عليهما النيران لوجود خلافات بين أحد المتهمين ومالك المقهى خلال تواجده بها، وتمكنت قوات الأمن من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله شخصين، أحدهما مالك مقهى بدائرة القسم، مصاب بأعيرة نارية بالقدمين، والآخر حاصل على بكالوريوس، مصاب بأعيرة نارية بالبطن وتوفي أثناء إسعافه، مقيمين بدائرة المركز.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إداره البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة اثنين من العناصر الإجرامية، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وضبطهما وبحوزتهما بندقيتين آليتين وطبنجة وطلقات نارية مختلفة الأعيرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات بين أحد المتهمين والمصاب الأول حال تواجده بالمقهى ملكه، وأضافا أن الأسلحة المضبوطة هي المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.