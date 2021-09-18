أخبار عاجلة

8 وفيات و913 إصابة كورونا جديدة في الأردن -
ميسي يواصل الغياب عن مباريات باريس سان جيرمان -
احتفالاً باليوم الوطني.. ألعاب نارية تزين السماء وعروض عسكرية وبرامج متنوعة -
٨٥١ وظيفة أكاديمية وتعليمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل -
قذائف للفرح وأخرى للحماية.. شاهد كيف احتفت المناطق الحدودية باليوم الوطني -
فيديو للحظة اختطاف طفل في الهرم -
لجنة اختيار الأفلام بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تبدأ عملها لاختيار أفلام الدورة الـ11 -
أحمد زادة يجتمع بأعضاء الزمالك ويعد بحل أزمة الألعاب الجماعية -
أبرزها تشلسي ضد مانشستر سيتي .. مواعيد مباريات الغد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة -
الملك : أهمية بناء استجابة دولية لمواجهة الأوبئة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

كشفت ملابسات مقتل خريج جامعي وإصابة مالك مقهى بأعيرة نارية في الدقهلية

Print
كشفت ملابسات مقتل خريج جامعي وإصابة مالك مقهى بأعيرة نارية في الدقهلية كشفت ملابسات مقتل خريج جامعي وإصابة مالك مقهى بأعيرة نارية في الدقهلية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت أجهزة الأمن، اليوم السبت، ملابسات مقتل خريج جامعي، وإصابة مالك مقهى بأعيرة نارية، في الدقهلية، تبين من التحريات أن عنصرين إجراميين أطلقا عليهما النيران لوجود خلافات بين أحد المتهمين ومالك المقهى خلال تواجده بها، وتمكنت قوات الأمن من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله شخصين، أحدهما مالك مقهى بدائرة القسم، مصاب بأعيرة نارية بالقدمين، والآخر حاصل على بكالوريوس، مصاب بأعيرة نارية بالبطن وتوفي أثناء إسعافه، مقيمين بدائرة المركز.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إداره البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة اثنين من العناصر الإجرامية، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وضبطهما وبحوزتهما بندقيتين آليتين وطبنجة وطلقات نارية مختلفة الأعيرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات بين أحد المتهمين والمصاب الأول حال تواجده بالمقهى ملكه، وأضافا أن الأسلحة المضبوطة هي المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لجنة اختيار الأفلام بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تبدأ عملها لاختيار أفلام الدورة الـ11

لجنة اختيار الأفلام بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تبدأ عملها لاختيار أفلام الدورة الـ11

أحمد زادة يجتمع بأعضاء الزمالك ويعد بحل أزمة الألعاب الجماعية

أحمد زادة يجتمع بأعضاء الزمالك ويعد بحل أزمة الألعاب الجماعية

أبرزها تشلسي ضد مانشستر سيتي .. مواعيد مباريات الغد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أبرزها تشلسي ضد مانشستر سيتي .. مواعيد مباريات الغد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

محافظ الجيزة يطالب برفع كافة السيارات المعتدية علي أرصفة المشاة

محافظ الجيزة يطالب برفع كافة السيارات المعتدية علي أرصفة المشاة