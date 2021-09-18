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الصحة العالمية تحذر من نقص لقاحات كورونا في إفريقيا

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الصحة العالمية تحذر من نقص لقاحات كورونا في إفريقيا الصحة العالمية تحذر من نقص لقاحات كورونا في إفريقيا

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قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا،ماتشيديسو مويتي، إن هدف تطعيم 40% من سكان إفريقيا ضد فيروس كورونا بحلول ديسمبر القادم يبدو بعيد المنال.

وأشارت إلى أن حظر التصدير وتخزين اللقاحات يؤديان إلى إبطاء إيصال اللقاحات إلى إفريقيا.

وأضافت مويتي: «لقد حان الوقت للدول المصنعة للقاحات لفتح البوابات ومساعدة أولئك الذين يواجهون أكبر خطر».

وأعربت عن أسفها لأن التأخير في التقدم للحصول على الموافقة التنظيمية للقاحات الجديدة، إلى جانب عدم القدرة على تعزيز القدرة الإنتاجية في مواقع تصنيع اللقاح قد أديا إلى تقييد عمليات التسليم إلى إفريقيا.

وأضافت مويتي إن «COVAX» ومنصات أخرى متعددة الأطراف تضغط على الدول الغنية لتوضيح الجداول الزمنية للتبرع باللقاحات لإفريقيا.

وقالت إنه من المقرر وصول حوالي 95 مليون جرعة إضافية إلى إفريقيا عبر آلية «COVAX» طوال شهر سبتمبر، مضيفة أن توافر مخزونات أكبر ذات عمر تخزين أطول سيعزز مكافحة الوباء في القارة.

معدلات الوفيات والإصابات بفيروس كورونا فى إفريقيا تفوق الأرقام المعلنة الرسمية - صورة أرشيفية

وحذرت مويتي من أن التطعيم البطيء في إفريقيا، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 8 ملايين حالة إصابة بـ COVID-19 و204821 حالة وفاة حتى يوم الخميس، يمكن أن يؤدي إلى ظهور متغيرات شديدة العدوى.

وأقرأ أيضًا: تحذيرات دولية من «متحور متوحش» لـ«كورونا»

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